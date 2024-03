Pourquoi l'État islamique vise la Russie

Selon les autorités russes, à l'image, la toute première vidéo d’un des assaillants présumés de l’attaque d’hier soir à Moscou. Le Kremlin annonce avoir arrêté onze hommes, quatre sont suspectés d’avoir participé à la fusillade, très vite revendiquée par l’État islamique. Plus précisément, il s'agit de la branche du Khorassan, présente en Afghanistan et au Tadjikistan, d’où serait originaire au moins l’un des assaillants. Des pays anciennement occupés par l'Union soviétique. En Afghanistan, l’État islamique reproche à la Russie d’avoir pactisé avec les talibans, après leur prise du pouvoir en 2021. Une organisation terroriste, qui s'est également développée en Ingouchie, au Daghestan, et en Tchétchénie. Ces trois régions séparatistes ont, elles aussi, subit la répression russe, ces 20 dernières années. Des années de rancœur, pourtant les autorités russes semblent avoir minimisé la menace islamiste, malgré un troublant avertissement de l’ambassade américaine, à Moscou, adressé à ses ressortissants, il y a deux semaines. Ces dernières années, l’État islamique a revendiqué plusieurs attaques terroristes en Russie, comme l’attentat à la bombe dans le métro de Saint-Pétersbourg en 2017, qui avait fait quinze morts et 45 blessés. TF1 | Reportage L. Gelabert