Pourquoi l’Irlande veut-elle abattre 200.000 vaches ?

C’est l’embouteillage sur la route. L’Irlande compte plus de bovins que d'habitants. Elle affiche une croissance insolente grâce à sa production agricole, mais la vache, longtemps tête d'affiche du pays, est devenue la figure à abattre des pouvoirs publics. À cause du méthane rejeté par les sept millions de vaches irlandaises, le secteur agricole est responsable de 38% des émissions de gaz à effet de serre du pays. C’est trois fois plus qu’en France. Alors les agriculteurs sont sollicités pour réduire leur cheptel en échange de compensation financière sur la base du volontariat. Quelle conséquence pourrait avoir une réduction du cheptel dans un pays qui a basé quasiment toute son économie sur la viande et le lait ? C’est une île verte et profondément rurale. 40% des Irlandais vivent à la campagne. C'est deux fois plus que la moyenne européenne, avec 200.000 travailleurs dans le secteur agricole, soit 10% des emplois du pays. Visiter l’usine de transformation du lait permet de comprendre le savoir-faire des Irlandais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, M. Gatineau