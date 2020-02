Pourquoi n’enfouit-on pas davantage les lignes électriques ?

Dans l'Hexagone, après le passage de la tempête hivernale Ciara, 40 000 foyers sont encore privés d'électricité ce lundi soir. Parmi les solutions pour éviter ces coupures liées aux intempéries, l'enfouissement des lignes électriques. Il ressemble à une solution-miracle, mais il reste pourtant très coûteux et complexe à mettre en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.