Pourquoi Peugeot va-t-il vendre des voitures chinoises ?

C’est une réunion à 1,5 milliard d’euros, le montant du contrat que Carlos Tavares s'apprête à signer avec le patron d’une start-up automobile chinoise. C’est un deal en or, selon le président du groupe Stellantis, qui vient y chercher de la "croissance rentable". En Chine, une voiture neuve vendue sur deux est électrique, très loin devant la France. Leurs prix sont même moins élevés que ceux des modèles essence. Derrière les grands constructeurs locaux, des dizaines de start-ups se livrent une concurrence féroce. Les Occidentaux vendent de moins en moins en Chine. Ils doivent rattraper leur retard technologique, quitte à accélérer le développement en Europe de leurs nouveaux alliés chinois, même s’ils sont 30% moins chers. Cinq ans, c’est le retard technologique que Carlos Tavares veut combler grâce à cet accord, pour en faire bénéficier Peugeot, Citroën et Fiat, par exemple. En contrepartie, le groupe Stellantis devient un cheval de Troie pour le nouveau partenaire chinois LeapMotor. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Merle