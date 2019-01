Pourquoi les prix de l'immobilier flambent-ils à Rennes ?

Le développement des transports est l'un des meilleurs moyens de lutter contre l'enclavement. Ces dernières années, plusieurs villes comme Rennes ont profité de la construction des lignes à grande vitesse. Depuis 2017, la préfecture de l'Ille-et-Vilaine n'est plus qu'à une heure vingt-cinq de Paris. Conséquence immédiate, les prix de l'immobilier ont bondi de 9,6% en un an. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.