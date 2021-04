Pourquoi Renault souhaite-t-il brider ses voitures à 180km/h ?

Pourquoi brider une voiture à 180km/h alors que sur nos routes, le compteur n'est pas censé dépasser les 130km/h ? Après l'annonce du groupe Renault, nombreux se sont posé la question. Le constructeur a invoqué la sécurité routière comme raison de cette décision. En effet, la vitesse représente plus d'un tiers des causes d'accidents mortels sur la route. En fixant cette limitation de vitesse à 180km/h, le groupe veut éviter de perdre sa clientèle allemande, car de l'autre côté du Rhin, la majorité du réseau autoroutier n'a pas de limitation. Et pour beaucoup, 180km/h c'est une vitesse de croisière. En Allemagne comme en France, le constructeur a choisi de repositionner son image. Seule sa marque Alpine, spécialisée dans les voitures sportives haut de gamme est exclue de cette limitation de vitesse. Comme Renault, le constructeur Volvo avait déjà fait une telle annonce il y a deux ans. Et ce n'est pas un hasard, car les deux groupes misent sur la voiture électrique dont la batterie s'abîme plus vite quand le compteur grimpe. Il faut donc préparer les automobilistes à des vitesses de pointe de moins en moins élevées.