Pourquoi le RER est-il saturé ?

Plus de trois millions de personnes prennent le RER chaque jour. Inauguré par Valéry Giscard d'Estaing en 1977, le réseau régional d'Île-de-France devait permettre de faciliter le trajet entre Paris et sa banlieue. Mais depuis, la population a augmenté. Le trafic quotidien de 400 000 voyageurs à l'époque a bondi à 1 200 000, rien que sur le RER A. Le trafic est aujourd'hui tellement dense que le moindre incident sur une des rames provoque inévitablement des retards en cascade. Pour sortir de cette impasse, la RATP veut généraliser l'automatisation de ses rames.