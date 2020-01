Pourquoi tant de ciels roses en hiver ?

Cette année 2020, le ciel s'est particulièrement teinté de jaune, d'orange et de rouge. Partout dans l'Hexagone, ce phénomène spectaculaire était particulièrement visible ces derniers jours. Il a fasciné de nombreux photographes, amateurs et professionnels, qui ont partagé leurs coups de cœur sur les réseaux sociaux. Mais comment l'expliquer ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.