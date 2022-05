Pourquoi un tel pic de chaleur en mai ?

Le thermomètre s'apprête à faire un bond spectaculaire en ce début de printemps. Illustration dans ces quatre régions différentes. Dimanche 8 mai, il faisait 17 °C à Caen, 19° à Mulhouse, 23° à Lyon et 19° à Biarritz. Ce mardi, il fera 22, 27, 28 et 26° C respectivement dans les mêmes villes. En deux jours, les températures ont grimpé de 5 à 8 degrés. Nous serons en par endroits 8° au-dessus des moyennes de saison. Le dôme de chaleur est le responsable de cette montée subite du mercure. L'air chaud poussé par les vents se retrouve emprisonné par l'anticyclone, qui forme ce fameux dôme. Celui-ci bloque les masses d'air chaud et les repousse vers la Terre. Ce qui provoque une nouvelle augmentation des températures. "Non seulement, il est très puissant avec des pressions élevées sut toute la France. En plus, il dure. C'est ce qu'on appelle un phénomène de blocage", explique Évelyne Dhéliat, cheffe du service météo de TF1/LCI. Cela devrait durer au moins une douzaine de jours malgré quelques variations, avec des températures au-delà des 30° par endroits. TF1 | Reportage D. Pireschi, F. Mignard, C. Marchand, C. Etoré, M. Neboth, S. Py