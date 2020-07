Pourquoi une telle chute des réservations dans les 8 000 campings de France ?

Le camping est le type d'hébergement préféré des Français pour les vacances. Mais depuis le début de l'été, les clients ne sont pas là. Celui-ci a perdu 30% de fréquentation en moins par rapport à l'année 2019. Une activité qui a dû se plier à des normes sanitaires très strictes, non sans conséquence pour les employés et les vacanciers.