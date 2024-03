Etats-Unis : pourquoi veulent-ils tous une mâchoire carrée ?

En quelques recherches sur les réseaux sociaux, vous tomberez vite sur des dizaines de vidéos semblables. De jeunes hommes qui recourent à la chirurgie esthétique pour se refaire faire la mâchoire. Plus carrée, à la Brad Pitt ou à la Batman, dit-on, une forme jugée plus masculine, plus virile. Comment ? Parfois avec des injections, mais le plus souvent, pour que ça dure plus longtemps, avec un implant en silicone fixé à l’os de la mâchoire. Dans un cabinet de chirurgie plastique à Washington, les médecins voient ses demandes croître. Mais les patients doivent d’abord passer une batterie de tests. Le docteur Paul Ruff tient à nous montrer tout ce qu’il vérifie pour être sûr que l'opération soit adaptée à chacun. On regarde le nez, la structure du menton, la position des lèvres, la largeur de la mâchoire. Puis il entame l'étape de marquage. Avant d’en venir à l'opération, elle-même, une heure trente environ, sous anesthésie locale. Redessiner la mâchoire, ça peut aussi passer par d’autres types d’opérations. Philippe Gatto, lui, s’est par exemple attaqué à son double menton. À 57 ans, ce cadre français, vivant à New York, l'a fait pour son bien-être et pour son travail. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon