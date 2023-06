Pourquoi vit-on moins longtemps à la campagne ?

À 100 km de Lille, la vallée de la Sambre. Loin de l'autoroute et du TGV, là-bas, les médecins sont moins nombreux qu'ailleurs. Nous avons rendez-vous avec le maire de la commune de Marpent. Il se bat pour attirer un nouveau médecin et il a tout essayé, y compris les recrutements à l'étranger, mais en vain. Un local a même été acheté pour le médecin. Mais "doctoresse s'étant retrouvée seule, elle a préféré partir dans un cabinet médical sur la commune voisine", regrette Jean-Marie Allain, maire (SE) Marpent. Résultat, dans cette commune, il ne reste plus qu'un médecin, qui aura bientôt 80 ans. Mais que va-t-il se passer quand il partira vraiment à la retraite ? Pire qu'un désert médical, cette vallée est classée zone d'intervention prioritaire pour la santé. Cela veut dire une aide à l'installation et des incitations fiscales pour chaque nouveau généraliste. D'après une étude, dans ces communes proches de Maubeuge, à chaque âge de la vie, le risque de mourir est supérieur de 34% à la moyenne nationale. TF1 | Reportage G. Bellec, A. Charles-Messance, T. Leroy