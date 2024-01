Pourquoi y a-t-il de plus en plus de fast-foods en France ?

Au pays de la gastronomie, où le repas des Français est classé au patrimoine de l'UNESCO, il y a depuis 2021, plus de fast-foods que de restaurants traditionnels. Focus sur la restauration rapide, à commencer par McDonald's, plus 25 à 30 restaurants par an et deux millions de menus vendus par jour en France. En famille ou sur la pause-déjeuner, c'est devenu un réflexe familier, la solution de facilité qui a rendu ringard le restaurant traditionnel. La recette n'a pas changé, rationalisation des tâches en cuisine, menu calibré au gramme près, à moins de dix euros. Mais cette année 2024, le gérant de la frite a dû s'adapter avec un menu spécial inflation, entre cinq et six euros. Carton plein, 1 200 clients chaque jour passent la porte de l'ancienne maison à colombage, l'un de premier McDonald's français. Depuis, dix autres ont fleuri dans l'agglomération. Et l'emplacement stratégique est devenu la zone commerciale. À 20 kilomètres du centre-ville, Starbucks a ouvert il y a deux ans, KFC il y a trois ans, juste à côté de McDonald's et de Burger King, tous à deux pas des grandes surfaces. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. De Francqueville, S. Iorgulescu