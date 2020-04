Pourrions-nous partir en vacances d’été ?

Dans l'hypothèse d'un déconfinement total, la question des vacances se pose. Pour le moment, la plupart des préfectures prolongent leurs interdictions d'accès aux plages jusqu'au 11 mai. La réouverture des hôtels et des campings est également en suspend. Les professionnels planchent actuellement sur la mise en place des gestes barrières, ce qui est un véritable casse-tête. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 avril 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.