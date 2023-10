Poutargue : le caviar de Sardaigne

Tout semble calme et serein, mais c'est un matin d'automne, où l'étang de Cabras s'apprête à livrer ses plus beaux secrets. Le bassin naturel de 2 200 hectares, l'un des plus vastes d'Europe, offre une pêche miraculeuse. Les mulets sauvages sont pris au piège alors qu'ils tentaient de rejoindre la mer pour pondre leurs œufs, surnommés l'or de Sardaigne. Gianni Spanu, chef d'atelier de la coopérative Pontis Cabras, les attend chaque matin avec la même impatience. Pour extraire la poutargue, autrement dit, la poche contenant les œufs mulets, il manipule délicatement cette merveille. Et si on compare la poutargue de Sardaigne à de l'or, c'est aussi pour son prix, 250 euros le kilo. Les plus grandes tables d'Europe et du monde se l'arrachent, mais elle reste avant tout une tradition sarde. Dans son restaurant, Matteo Cirilli, chef cuisinier, sait mettre la poutargue à toutes les sauces, saupoudrer sur le risotto ou encore les pâtes. L'établissement affiche complet plusieurs mois à l'avance, pas de carte, mais un menu unique à 35 euros. Dans l'Antiquité, la poutargue n'était qu'un casse-croûte pour les pêcheurs, elle a semble-t-il conquis le cœur des gastronomes depuis. TF1 | Reportage A. Basar, P. Lormant