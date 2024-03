Pouvait-on éviter le drame dans le Gard ?

Panneaux, barrières, l'accès au pont submersible de Dions est encore formellement interdit ce lundi 11 mars. Mais la signalisation était-elle suffisante au soir de ce samedi 9 mars ? Selon la préfecture, à 22 h 20, prévenu par téléphone, le Conseil départemental dépêche une équipe à Dions. Dix minutes plus tard, l'eau monte au ras du pont, puis à 22 h 45, le submerge. À 23 h 00, des agents du département interviennent. Malgré tout, à 23 h 30, une famille se fait piéger sur le pont et appelle les secours. Les barrières ne sont installées qu'un quart d'heure plus tard pour bloquer l'accès, ce qui interroge les riverains. Des ponts submersibles, le Gard en compte une soixantaine, dont plusieurs dans la commune de Goudargues. Le maire nous amène sur un autre pont départemental. L'accès était libre à 05 h 10 au matin de ce dimanche 10 mars quand deux femmes s'engagent avant d'être emportées par le courant. Pourquoi les panneaux n'ont-ils été mis en place qu'à six heures du matin par les services du département ? TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Bajac, J. Clouzeau