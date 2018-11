Pouvoir d'achat : bientôt un chèque carburant ?

Face à la hausse continue du prix des carburants, Emmanuel Macron a évoqué une solution, le chèque carburant. Ce dispositif est déjà mis en place dans les Hauts-de-France. Pour être éligible, il faut d'abord être salarié et résider à plus de 30 kilomètres de son lieu de travail. Et enfin, il faut gagner moins du double du Smic. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.