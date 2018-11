Pouvoir d'achat : le coup de gueule d'un éleveur

Un éleveur de volailles de Bresse a exprimé son coup de colère. Il s'est adressé directement à Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux. À 33 ans, cet agriculteur se sent abandonné. Lors du déjeuner du 11 novembre à l'Élysée, par exemple, les plus grands chefs d'État ont dégusté les fruits de son travail. Cependant, il gagne à peine 700 euros par mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.