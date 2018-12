Pouvoir d'achat : ils cumulent deux emplois

C’est l’une des principales revendications des "gilets jaunes", vivre dignement du fruit de leur travail. De nos jours, 4,5 millions de personnes cumulent plusieurs emplois. Et plus d'un million le font par nécessité. Il s'agit d'une situation difficile à vivre pour bon nombre de ménages. Nos journalistes nous rapportent leur quotidien. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.