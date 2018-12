Pouvoir d'achat : les grandes entreprises s'engagent sur la prime de fin d'année

Les dirigeants des plus grandes entreprises tricolores ont été reçus mercredi 12 décembre à l'Élysée. Ils ont été incités à verser à leurs salariés une prime de fin d'année. Comme prévu, cette gratification ne sera soumise ni à l'impôt sur le revenu ni aux charges sociales, à condition de ne pas dépasser 1000 euros. Combien de salariés cela va-t-il concerner ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.