Pouvoir d'achat : une forte hausse en 2019

Cela fait dix ans que nous n'avons pas connu une telle hausse. Cette embellie du pouvoir d'achat provient en large part de la baisse de l'inflation et de transfert d'argent public. Cette augmentation intervient au moment du prélèvement de l'impôt à la source et après le grand bazar fiscal de 2018 qui laisse le contribuable désemparé. Les précisions de François Lenglet, spécialiste économie de TF1. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.