Pouvoir d'achat : 1000 euros de plus pour changer de chaudière

Une chaudière à gaz pour le chauffage et l’eau du robinet. À chaque utilisation, le compteur tourne. Mélodie a fait ses comptes. En quelques mois, ses factures de gaz ont bondi de 55%. Passant de 59 euros à 107 euros par mois. Elle souhaite faire installer une pompe à chaleur. Coût des travaux : 11 000 euros. Les primes s'élèvent à 3 000 euros. À partir de ce vendredi 15 avril, elles augmentent de 1 000 euros et atteignent 4 000 euros pour Mélodie. Une aide supplémentaire qui change tout. Et Mélodie n’est pas la seule à vouloir bénéficier de cette prime. Chez ce spécialiste de la rénovation énergétique, le centre d’appels est débordé. Cette semaine, les demandes d’installation de pompe à chaleur ont progressé de 70%. À chaque fois, les mêmes raisons : le prix du fuel a doublé, celui du gaz a augmenté de 50%. Cette prime de 1 000 euros s’ajoute aux aides existantes. Résultat, la nouvelle installation peut-être rentabilisée au bout de quatre ans. Tous les foyers peuvent en bénéficier quel que soit leur revenu. Un coup de pouce qui rassure aussi les professionnels. Entre le fuel et le gaz, plus de 15 millions de foyers en France sont concernés par cette nouvelle prime. Mais attention, elle prendra fin en décembre prochain. T F1 | Reportage L. Romanens, O. Stammbach