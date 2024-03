Pouvoir d'achat : apprenez à lever le pied !

Retour sur les bancs de l'auto-école pour Guilhem Lioger, patron d'une entreprise d'assurance. Sur le simulateur, il va être formé par Yohan à l'éco-conduite, l'art de conduire en consommant le moins de carburant possible. À la clé, la promesse de belles économies de carburant, pour lui et les salariés de son entreprise, jusqu'à 2 500 euros par an. Comme à l'auto-école, la formation se déroule aussi sur route avec un moniteur, comme Dimitri, formateur en éco-conduite. Son principal conseil, c'est l'anticipation. La formation coûte entre 150 et 300 euros la journée. Un investissement rentable selon Benoît, commercial en région lyonnaise. Avec sa voiture, il parcourt 50 000 km par an. Aujourd'hui, il veut apprendre à moins consommer. Faire des économies de carburant en pratiquant l'éco-conduite, est-ce que ça marche vraiment ? Nous avons fait le test. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, P. Verron.