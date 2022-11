Pouvoir d'achat : ce qui change demain

Si vous faites partie des treize millions de retraités du privé, vous êtes concerné par l'un des coups de pouce du gouvernement. Dès demain 1er novembre, le montant de votre complémentaire augmentera de 5,12%, pour une pension moyenne de 1 400 euros. Cela représente un peu plus de 20 euros. À partir de mardi prochain, surveillez votre boîte aux lettres si vous vous réchauffez au fioul. Le chèque énergie passe de 100 à 200 euros pour les foyers les plus modestes. 1,6 million de familles sont concernées. Ce professionnel accueille chaque jour des clients très préoccupés par les prix. Pour les automobilistes, le gouvernement continue de mettre la main à la poche. La ristourne est prolongée, 30 centimes par litre de la part de l'Etat et 20 centimes venant de TotalEnergies. Elle reste en vigueur jusqu'au 15 novembre, alors qu'elle devait prendre fin demain. L'autre bonne nouvelle concerne les familles mono-parentales. 800 000 bénéficiaires de l'allocation de soutien familial voient cette prestation augmenter de 50% TF1 | Reportage S.Bougriou, N. El Hammouchi, B. Poizeul