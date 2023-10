Pouvoir d'achat : ces départements font la chasse au gaspi

Construit dans les années 70, le collège de Bogny-sur-Meuse va fermer ses portes. Le département des Ardennes n'a pas les moyens de le rénover ou de le reconstruire. Les 240 collégiens partiront étudier dans la commune voisine. C'est un coup dur pour le maire. Les élèves du primaire viennent aussi y déjeuner. Ces difficultés financières dans les Ardennes sont un exemple parmi tant d'autres. Le département s'occupe des collèges, des routes et distribue une partie des aides sociales. Un budget de 394 millions d'euros était prévu pour cette année 2023. C'est insuffisant, car les dépenses ont fortement augmenté. Et pourtant, le département a déjà supprimé une cinquantaine de postes de fonctionnaires et réduit de 30% les subventions pour des associations. L'essentiel du budget est consacré au paiement des aides sociales. Avec l'inflation, le montant de ces prestations a été revalorisé. Pour ses recettes, le département dépend principalement de l'État. Dans les Ardennes, les besoins sont importants pour la prise en charge de la dépendance et du handicap. Le taux de chômage y est aussi supérieur à la moyenne nationale. Quelles sont alors les mesures prises par le département pour couvrir les dépenses ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Guénégan, M. Rousselin, A. Charles-Messance