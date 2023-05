Pouvoir d'achat : ces Français qui cumulent deux emplois

Cinq fois par jour, Émilie Brion emmène Astra se balader. Elle est gardienne d'animaux, une activité lancée il y a plusieurs mois. Mais les clients ne sont pas encore assez nombreux. Avec cette activité, elle touche à peine le Smic. Elle n'a donc qu'une seule solution : cumuler deux emplois. Elle transforme son appartement en entrepôt pour les colis. Chaque mois, 80 à 150 paquets sont stockés dans son salon. À chaque remise, elle gagne quelques centimes d'euro. Comme Émilie, plus de 2,4 millions de Français cumulent plusieurs emplois. Parmi eux, Ketty Nestor, conseillère en entreprise et hôtesse d'accueil. Elle a lancé son auto-entreprise de conseil en formation. Sa journée commence à 7h30 dans un espace de travail partagé. Mais ses revenus sont irréguliers et ses dépenses ont augmenté. Quand sa journée de travail se termine, elle enchaîne dans un restaurant en tant qu'hôtesse d'accueil. Depuis deux mois, elle y travaille trois jours par semaine. Avec ce deuxième emploi, elle gagne 900 euros supplémentaires. Le cumul de plusieurs emplois est légal. Mais la loi interdit de travailler plus de 48 heures par semaine. TF1 | Reportage J. Maviert, M. Derre