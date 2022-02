Pouvoir d'achat : ces retraités qui retournent au travail

À 70 ans, Gérard Boudou continue de cuisiner avec la même passion. Une passion, mais aussi un complément de revenu. Avec une retraite de 1 200 euros net, cet Avéronais avait des fins de mois difficiles. Il vient travailler huit heures par semaine dans ce restaurant. Cela lui rapporte entre 300 et 500 euros par mois. Et dans un secteur qui a du mal à embaucher, son aide est précieuse. Même problématique dans cette entreprise des Yvelines. On y fait de la chaudronnerie et de l'usinage de précision. À 60 ans, Jean-Marc Lavigne doit partir à la fin de l'année, son patron aimerait bien le garder. L'employeur a donc proposé de lui faire un nouveau contrat en plus de sa retraite. Et Jean-Marc Lavigne est intéressé. Le cumul emploi-retraite rend aujourd'hui la chose possible. En effet, beaucoup de seniors complètent ainsi leurs pensions. Certains aussi sont heureux de continuer une activité. T F1 | Reportage C. Chapel, M. Chaize