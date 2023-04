Pouvoir d'achat : ces villes qui aident leurs habitants

Ce jour là à Denain, dans le nord (à géo), c'est jour de chèque, le chèque inflation qui est proposé par la ville. Cela attire beaucoup de monde et pour cause, 50 euros par foyer sans condition de ressource. Tout le monde y a droit. Le chèque est à dépenser dans les commerces de la ville. Des chèques inflations, on en trouve aussi à Trith-Saint-Léger près de Valenciennes, mais cette fois la mairie a été encore plus généreuse en donnant 100 euros par foyer pour alléger les factures énergétiques. Rachelle Albot, commerçante en produits d’énergies dans la ville, vend des pellets, du bois et des bouteilles de gaz. Depuis la distribution des chèques le 10 mars dernier, elle a vu son chiffre d'affaires s’envoler. Pour la ville, ça coûte 240 000 euros, mais le maire de Trith-Saint-Léger (nord), Dominique Savary, a trouvé une astuce pour financer tout cela. Il dit avoir toujours une ligne pour les dépenses imprévues et que la bonne gestion de l’année 2022 leur a donné cette petite manne financière réglementaire utilisée pour pouvoir faire cette dépense sur les chèques énergies. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier