Pouvoir d'achat : c'est Noël en novembre !

Préparez votre liste au père Noël, les promotions sont déjà là six semaines avant le jour J. Au total, 400 références de jouets sont concernés dans le magasin de JouéClub. David Sarfati, le vendeur, en est convaincu, mieux vaut anticiper pour faire de bonnes affaires. Il est probable que les prix vont augmenter. En moyenne, un jouet affiché à 40 euros en novembre, sera vendu 44 euros en décembre, soit près de 10% de plus. Vos cadeaux sont prêts, pour votre repas du réveillon, novembre serait-il aussi le bon moment ? Marrons glacés, mousses de foie gras, vins pétillants, dans les rayons de l’enseigne LIDL France, les offres spéciales s’affichent déjà partout. Avec les rabais dès le mois de novembre, l’enseigne assume un choix stratégique. Faut-il acheter dès maintenant ou attendre l’opération spéciale du Black Friday à partir du 24 novembre prochain ? Anticiper ses achats de Noël et profiter du Black Friday est un bon plan presque garanti à une exception près. Sur certains articles électroniques, les prix les plus intéressants s’observent quinze jours avant les fêtes, lorsque les enseignes bradent les stocks qu’elles n’ont pas réussi à écouler. TF1 | Reportage R. Sygula, K. Jinlack, P. Véron