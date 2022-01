Pouvoir d'achat : comment faire face à la hausse des prix ?

Il est 7h à Dordives dans le Loiret. Nous nous invitons au petit-déjeuner chez Angélique. Elle est mère de famille et assistante administrative à l'hôpital. Elle et son conjoint gagnent un peu plus du Smic et elle compte tout. Et c'est comme ça pour tout, les courses le samedi, les abonnements téléphoniques. Alors, quand on lui fait écouter les candidats sur le pouvoir d'achat, elle n'a pas l'air convaincue. Ses revenus ont augmenté depuis cinq ans. Hausse de salaire à l'hôpital, fin de la taxe d'habitation, pourtant, elle a le sentiment d'être oubliée. Angélique travaille beaucoup, et comme d'autres, elle a le sentiment de devoir se serrer la ceinture. Ces Français, nous les avons beaucoup filmés ces dernières années sur les ronds-points de Nemours, ou sur les parkings des centres commerciaux. Cette crise de la vie chère a fait le succès des produits discount, des champions de la promotion. Aux portes de nos villes, on trouve forcément des Lidl, Aldi, Action et autres Centrakor. Il y a dix ans, ils étaient moins gros, moins nombreux et plus discrets. Désormais, leur promesse est dans l'ère du temps : faire ses courses à moindre frais. Dans les rayons de cette enseigne hard discount, nous rencontrons des clients de tous les âges. Et tous ces Français n'ont pas de fins de mois difficiles. Mais quand électricité, gaz et essence augmentent, personne n'est contre une bonne promotion. Des clients qui comptent, qui dépensent un peu moins, ou qui dépensent ailleurs, Murielle connaît bien ça. Depuis deux ans et la crise sanitaire, la fréquentation dans sa boutique de centre-ville baisse. Le chiffre d'affaires aussi. Son entreprise est en sursis. Augmenter les salaires pour que les clients reviennent, pour que Murielle puisse payer ses charges. Comme 18 millions de Français prend sa voiture pour venir travailler, impossible de parler pouvoir d'achat sans passer par la case automobile. 80km/h, hausse des péages ou des carburants, ces cinq dernières années, la voiture a été au cœur des préoccupations des Français, et ça, les candidats le savent bien. TF1 | Reportage M. Poissonnet - V. Abellaneda - A. Silberman