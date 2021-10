Pouvoir d'achat : comment réduire les frais des crédits, assurances et abonnements ?

Comme beaucoup de Français, cette famille possède une voiture. Dans leur salon, il y a une télévision et dans leurs poches des téléphones portables. Autant d'objets qui représentent chaque mois des frais fixes, qui s'élèvent à une centaine d'euros mensuels selon la mère de famille. Et la facture aurait pu être bien plus élevée sans quelques astuces. Par exemple, sur leur réfrigérateur se trouve un calendrier. Dessus, des dates importantes sont indiquées, les anniversaires, mais pas seulement. En effet, on y trouve aussi les rappels de changement de forfait. Ainsi, ils en résilient certains avant que l'offre de bienvenue n'arrive à expiration. Cela leur a permis d'économiser une quarantaine d'euros tous les mois. Là où la famille a fait les plus grosses économies, c'est sur son prêt immobilier. Nous avons retrouvé Jérémy chez son courtier. Ce dernier lui a renégocié son taux d'intérêt, et donc, le montant de ses mensualités. Celles-ci sont passées de 700 à 496 euros. Ainsi, la famille a gagné 42 000 euros et trois ans de mensualité. Une somme qui va lui permettre de financer les travaux d'agrandissement de sa maison.