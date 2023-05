Pouvoir d'achat : de nouveaux gestes dans les rayons ?

Maintenir les prix les plus bas le plus longtemps possible était l’enjeu de la réunion de ce jeudi 11 mai matin, à Bercy. Autour des ministres, les patrons de la grande distribution. À la sortie, consensus des enseignes pour prolonger le dispositif anti-inflation. De nouveaux produits, comme les fournitures scolaires, pourraient être rajoutés aux sélections d’articles à prix bloqués. Un succès commercial pour les grandes surfaces. Mais elles insistent, pour faire baisser les prix, c’est désormais au tour des industriels de faire un effort, comme l’avait promis Bruno Le Maire en début mars. Trois mois plus tard, les matières premières coûtent moins chers et pourtant, toujours pas de négociation à l’horizon. En coulisse, la grande distribution a envoyé des centaines de courriers aux industriels, en vain. Dans le viseur de Bercy, ni les PME, ni le secteur laitier, mais les plus gros industriels de l’agroalimentaire et de l’hygiène. Selon un conseiller du ministre de l'Économie, il y a clairement un manque de coopération. Ils réfléchissent à comment les obliger à revenir à la table des négociations, avec deux outils, nommer les industriels mauvais élèves, voire les taxer. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Payró, F. Moncelle