Pouvoir d’achat : des astuces contre les découverts

Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les tutoriels pour économiser. Et une astuce revient à la mode : les bonnes vieilles enveloppes de nos grands-mères. Chaque mois, une fois payés ses frais fixes, Flavie Ormand suit cette méthode et répartit son argent dans des petites pochettes. "J'ai commencé vraiment il y a un an parce que c'est aussi une discipline. Ça permet d'éviter des achats impulsifs et de programmer un peu certains achats importants et surtout de dépenser intelligemment mon argent", explique-t-elle au micro du 20H de TF1. Ce système permet à Flavie de mettre de côté entre 200 et 300 euros par mois. Elle n'utilise pas de carte bancaire mais paie tout en liquide pendant les courses. À l'inverse de Flavie, Sawsan Homman est une adepte des nouvelles technologies. Elle a installé sur son smartphone une application gratuite où chaque dépense est instantanément classée. "Ça me permet après de faire des comparaisons entre les mois pour mieux savoir justement vers où je dépense, de mieux catégoriser et mieux m'organiser dans la gestion de mon budget", confie-t-elle. Dans l'idéal, il faudrait appliquer la règle des 50, 30, 20. 50% de votre budget pour les besoins à savoir la nourriture ou les loyers, 30% pour les envies comme les restaurants ou les vêtements et 20% pour l'épargne ou le remboursement des dettes. Et si vous n'êtes pas un pro de la gestion, des applications font le calcul à votre place. Ces applis ont déjà séduit des millions de Français économes. TF1 | Reportage C. Chapel, J. Duong, D. Bordier