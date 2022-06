Pouvoir d'achat : des astuces pour alléger votre facture

Votre réfrigérateur est bientôt vide. Au lieu de faire vos courses, pourquoi ne pas récupérer les nourritures que d’autres ont en trop dans leur placard. C’est ce que propose une application. Fruits, légumes, produits frais ou non, plutôt que de les jeter, les utilisateurs ont décidé de les donner. Ce jour-là à Bordeaux, c’est une étudiante qui en bénéficie. Les paquets de farine ont trouvé preneur en quelques heures. Si l’ingrédient qu’il vous manque n’est pas proposé sur la plateforme vous pouvez aussi l’acheter et vous en faire ensuite rembourser une partie. C’est justement ce que Christophe Noël s’apprête à faire. Cela s’appelle le cashback. Avec son application Fidmarques, plus il achète des produits de la même marque, plus il cumule de points qu’il transforme en argent. Désormais, vous avez tous les ingrédients pour votre recette. Il ne vous manque plus qu’un appareil de cuisine. Plutôt que de l’acheter, pourquoi ne pas le louer ? À Toulouse, une association a créé cette bibliothèque d’objets. Ici, tout s’emprunte contre une petite rémunération. Par exemple, ce porte-bébé d’une valeur de 220 euros neuf est en location à 16 euros la semaine. Depuis son ouverture en février, la bibliothèque toulousaine a déjà conquis une soixantaine d’utilisateurs. T F1 | Reportage L. Kebdani, F. Couturon, P. Mislanghe