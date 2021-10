Pouvoir d’achat : des astuces pour arrondir les fins de mois

Daniel Villain, 61 ans, est boucher à la retraite. Mais depuis un an, il a repris du service, avec un rythme allégé. "Avant c'était 6h matin à 8h du soir, toute la journée. Là maintenant, pour moi, c'est un peu des vacances", confie-t-il. Trois jours par semaine, 25 heures par mois, de quoi compléter sa retraite de 1 100 euros auxquels s'ajoutent désormais "entre 600 et 700 euros". "Ça me rapporte un peu de revenu en plus pour me faire un petit resto, emmener ma femme en vacances", indique-t-il. Pour sa patronne, ce recrutement tombe à pic. "On a de la chance pour pouvoir compter sur son savoir-faire, surtout quand on a des difficultés aujourd'hui en recrutement", déclare Amandine Migneaux. À condition de conserver sa santé dit-il, Daniel Villain compte bien travailler encore une dizaine d'années. Benjamin Broutin, lui, est éducateur spécialisé. Il termine sa première journée à 16h30 et enchaîne directement avec son activité complémentaire. Depuis le confinement, il crée des objets de décorations avec sa femme, qu'ils vendent sur Internet.