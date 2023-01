Pouvoir d'achat : des conseils pour faire des économies

Ne pas laisser la lumière allumée inutilement, surveiller sa consommation de gaz, faire attention à ses dépenses, bref se serrer la ceinture. focus sur votre pouvoir d'achat. Direction La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret, où l'association "Familles rurales" propose à ses adhérents de jouer, pour apprendre à bien gérer son budget. Un jeu de plateau où sont réunies autour de la table trois équipes, soit trois familles. La règle numéro un est de savoir tenir ses comptes. On y apprend aussi à résister aux tentations. Un autre conseil, c’est d’anticiper les dépenses imprévues, par une épargne supplémentaire de quinze ou vingt euros. Il est difficile de faire face à la hausse des prix. Une hausse de 12% pour les produits alimentaires, en un an. Trouver un moyen d'éviter les gaspillages inutiles ? En France, chaque semaine, un foyer jette en moyenne à la poubelle l'équivalent de 19 euros d'aliments. La lutte contre le gaspillage alimentaire est donc aussi une piste d'économie intéressante. Dans cet atelier, on propose d'apprendre à cuisiner avec ce que l'on a l'habitude de jeter. TF1 | Reportage S. Millanvoye, J/M. Bagayoko, A. Ponsar