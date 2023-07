Pommes de terre, carottes... Le prix de certains fruits et légumes a explosé en un an

Les fruits et légumes sont plus chers qu'il y a un an. Sur le marché de Clamart (Hauts-de-Seine), cela n'a échappé à personne. Les clients constatent que l'augmentation est quasi générale. Il y a d'abord les produits qui viennent de loin, avec une hausse des coûts de transport. En un an, le prix moyen des bananes est par exemple passé de 1,93 euro le kilo à 2,51 euros, soit +30%. Les légumes qui ne sont pas de saison comme les pommes de terre ou les carottes sont toujours pénalisés par les mauvaises récoltes dues à la sécheresse de 2022. Le kilo est passé de 1,53 euro à 2,47 euros, soit +61%. L'augmentation est de 35% pour les cerises, victimes des mouches asiatiques. Il y a un mois, François Dabernat, producteur de cerises de Tarn-et-Garonne, avait dû se réorganiser après l'interdiction d'un pesticide. L'association Familles Rurales, à l'origine de tous ces relevés de prix, pointe du doigt un autre responsable. Dans son viseur, il y a les marges des grandes surfaces.