Pouvoir d'achat : des prix bloqués aussi dans le textile

À chaque rentrée, rhabiller les petits pour l'hiver reste le casse-tête des parents. Mais l'inflation de l'alimentaire et de l'énergie ne laisse plus beaucoup de places pour l'habillement. C'est pourquoi cette enseigne a décidé de faire un geste : bloquer les prix sur les vêtements d'enfants, malgré la hausse du coût des matières premières et du transport. "Sur les produits adultes, à partir d'automne-hiver, certains malheureusement vont voir leur prix monter. Et c'est pour ça que nous avons bloqué 75 % des produits enfants", souligne Christine Loizy, directrice générale de Primark France. Cette autre marque a, elle aussi, décidé de bloquer les prix de 140 articles, parmi ses meilleures ventes. "C'est un produit basique de nos collections. Cette doudoune est à 20 euros et restera à 20 euros sur toute la collection hiver", rassure Anne Flore, directrice du magasin Kiabi, à Sainte-Eulalie (Gironde). Pour y parvenir, la marque réduit ses marges et achète en grande quantité. L'objectif est de reconquérir des clients tentés par d'autres modes d'achat. "Le marché de la consommation d'habillement est un marché où la concurrence est très exacerbée entre les différents acteurs qui sont très nombreux", explique Gildas Minvielle, directeur de l'Observatoire économique de l'institut français de la mode. Le secteur de l'habillement a subi, en 2022, une inflation moyenne de 10 %. La plupart des enseignes seront obligées de monter ses prix cet hiver. TF1 | Reportage C. Chapel, A. Hnout, R. Rouané