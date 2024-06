Pouvoir d'achat : des prix en baisse mais encore trop élevés

Que ce soit dans les rayons de votre supermarché, sur les murs d'un magasin d'ameublement, et même dans une épicerie bio, il y a des ristournes affichées partout. Des enseignes baissent leurs prix et tiennent à vous le faire savoir. Mais est-ce que cela fonctionne ? Un distributeur a baissé les prix de 2 000 produits pour relancer la consommation et c'est efficace. La stratégie va encore plus loin pour le géant suédois du meuble, des espaces entiers repeints en rouge pour l'occasion. Tous les produits sont en baisse, comme un canapé à moins 50 euros, une façon de convaincre les clients que l'inflation fait désormais partie du passé. Mais ces prix sont-ils vraiment redevenus intéressants ? Nous avons vérifié avec une commode, passée de 109 à 99 euros, dix euros d'économie. Mais sur le même site, il y a trois ans, en 2021, on l'a trouvé à 69,95 euros. Il y a donc encore de la marge même si l'enseigne que nous avons contactée nous promet que d'autres produits ont, quant à eux, retrouvé leur niveau d'avant-crise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage V. Dépret, F. Moncelle, M. Kouho