Pouvoir d'achat : des solutions pour dépenser moins

Dans notre lutte quotidienne pour sauver notre pouvoir d'achat, nous privilégions les magasins de déstockage. Achat en grande quantité, produits en date limite de consommation, circuit court Cette enseigne du Calvados sait nous faire économiser. Amendes, lessives, salades... Elle propose des bons produits à des prix intéressants. Dans l'Oise, ce magasin vend des articles de grandes marques à prix cassé. Ce sont les fins de série. "Nous achetons auprès des marques des collections des saisons précédentes. Nous arrivons à les proposer jusqu'à -70 %", rassure Hadrien Dubois, propriétaire du magasin de déstockage et ventes privées "L'Éphémère", Lamorlaye (Oise). Il y a aussi des magasins qui nous font gagner de l'argent, comme cette enseigne de Seine-et-Marne. Les clients viennent y revendre toute sorte de chose dont ils n'ont plus l'usage. Et dans ce même magasin, on fera de nouveaux achats, là encore moins chers, puisque ayant déjà servi. Un tel marché d'occasion ne cesse de s'étendre. Il est économique et en plus écologique, car on évite de jeter. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Laurent, F. Couturon