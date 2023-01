Pouvoir d'achat : et maintenant des lunettes d'occasion !

Plus de 100 millions de paires prennent la poussière, dans les tiroirs des Français. Ophélie Vanbremeersch, a donc décidé de les récupérer, pour sa boutique de lunettes d'occasion. Depuis trois ans, 70 mille paires de lunettes ont été récoltées partout en France. Toutes passent dans cet atelier de Tourcoing. Première étape, le tri. Seul un tiers des lunettes les plus belles sont sélectionnées par les équipes. Puis, Bertrand nettoie et répare les montures. Les verres, eux, seront remplacés. Des lunettes d'occasion remises à neuves, vendues dans ce magasin du centre de l'île. La seule différence avec un opticien classique, c’est le prix plafonné. Ce sont de bonnes affaires pour les clients, sans renoncer aux conseils des vendeurs, qui sont aussi opticiens. Chaque paire est équipée de verres neufs sur mesure et remboursée par les mutuelles. Dans cette boutique, vous pouvez économiser de l'argent sur vos nouvelles lunettes. Mais sur Internet, vous pouvez en gagner, en vendant vos vieilles paires. Ce site, basé près d'Aix-en-Provence, héberge plus de 10 000 références de lunettes d'occasion. Ce marché de l'occasion permet de grosses économies, pour de nombreuses personnes. TF1 | Reportage D. Blondeau, M. Ramauge, V. Gauquelin