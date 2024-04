Pouvoir d'achat : et si vous deveniez testeur de produits

Depuis quatre ans, pour faire son ménage, Valérie Micaelli, testeuse, ne dépense pas un centime. Les produits d'entretien, elle les a reçus gratuitement. En échange, elle doit les tester deux fois par semaine pendant un mois et demi. Le liquide vaisselle aussi, c'est gratuit. Et dans sa salle de bain, le gel douche pour enfant, testé et approuvé par sa fille, ne lui a rien coûté. Elle a réalisé 66 euros d'économie au total. Mais comment ça marche ? Concrètement, une marque sollicite un organisme spécialisé quand elle veut comparer son produit avec d'autres références vendues sur le marché. Le produit de la marque et les autres références similaires sont distribués à un panel de consommateurs qui doivent les tester en condition réelle. Après la période de test, Valérie Micaelli doit remplir un questionnaire. Si certains se contentent d'articles gratuits, d'autres sont carrément payés pour tester. Testezpournous.fr est le plus grand centre de test de France. Au total, 8 000 personnes s'y sont inscrites pour participer à des tests quotidiens. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, M. Kouho, L. Lassalle