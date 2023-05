Pouvoir d'achat : et si vous partiez fin août...

Sandrine Cournou se prépare à travailler jusqu'à la toute fin de l'été. Nous ne sommes qu'en mai et ses chambres d'hôtes à Marseille (Bouches-du-Rhône) sont déjà prises d'assaut la dernière semaine d'août. Pour la première fois, sa maison d'hôte restera ouverte jusqu'à la fin de l'été pour des clients bien particuliers. Cette tendance se confirme aussi dans les transports. Par rapport en 2022, la SNCF compte plus de billets vendus pour les derniers jours de l'été. Parmi les personnes que nous avons croisées, la plupart partiront en vacances fin août et début septembre. Les campings enregistrent une hausse de 20 % des réservations sur la dernière semaine de l'été. Les vacanciers sont attirés par des prix intéressants. C'est notamment le cas en Bretagne où le coût d'une location est divisé par trois entre la première et la dernière semaine d'août. La fin de l'été sera aussi radieuse pour une école de voile dans la région. Elle est d'habitude fermée à la fin du mois d'août. Sur Greengo, un site de location en ligne, 50 % des logements sont déjà réservés pour la fin août. C'est un record comme l'explique son fondateur Guillaume Jouffre dans le JT de 20H de TF1. Face à l'affluence, mieux vaut réserver vite pour la fin de l'été avant que les prix ne s'envolent. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Chastagner, M. Dubeau