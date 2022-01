Pouvoir d'achat : ils travaillent plus pour s'en sortir

Dans la même journée, Élodie Lambert est à la fois esthéticienne, son activité principale, mais aussi aide ménagère, 8h par semaine. Pour elle, c'est un complément de revenu de 400 euros par mois, indispensable. "J'ai besoin d'un deuxième métier pour pouvoir m'en sortir financièrement, pouvoir payer mon loyer, acheter à manger, faire les courses, m'acheter des vêtements par exemple", confie-t-elle. Le vrai métier de la jeune femme est chef d'entreprise. À 27 ans, elle a lancé sa société d'esthétique à domicile. Ses revenus sont trop fluctuants, entre 300 et 800 euros par mois. Tous les jours, elle jongle entre ses deux activités. "Ça fait des gros horaires. Il y a des jours, je peux commencer à 8h30 au niveau ménage, et finir à 20h en esthétique", indique-t-elle. Des journées bien remplies, c'est aussi le quotidien de Stéphane Gyrc, 72 ans. Il est pourtant officiellement retraité depuis plus de dix ans. Sa pension de 920 euros par mois lui permet à peine de payer son loyer. Le septuagénaire n'a pas le choix et continue d'ouvrir son salon de coiffure cinq jours par semaine. Tous les mois, il gagne 800 euros supplémentaires. "Ça me permet de résister à tous les aléas de la vie", s'exprime-t-il. TF1 | Reportage T. Leproux, P. Verron