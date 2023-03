Pouvoir d'achat : indispensable ticket de caisse

Il est indispensable pour cette cliente. Après chaque passage en caisse, elle scrute chaque ligne de son ticket. « Je regarde tout pour voir déjà s’il n’y a pas une erreur entre la caisse et les rayons. Et je regarde même si la réduction a été faite », affirme la cliente. Pas de petites économies, car en un an, les produits alimentaires ont augmenté d’environ 15 %, une situation inédite. Le ticket de caisse est pour certains un véritable moyen de contrôle. Selon une dame interviewée dans un supermarché, le ticket de caisse est là pour vérifier s’il n’y a pas d’erreur, car souvent, il y a des promotions et on ne les a pas quand on passe à la caisse. Difficile de s’en passer, voilà pourquoi le gouvernement a décidé de reporter sa suppression. Le ticket de caisse papier ne disparaîtra pas totalement. Il pourra être imprimé à la demande, sinon il sera envoyé par mail, par SMS ou disponible sur une application. Dans un supermarché près de Montpellier (Hérault), en image, les clients ont déjà le choix et certains ont très vite pris l’habitude. La date n’est pas connue, mais le ticket de caisse ne devrait pas tirer sa révérence avant la rentrée prochaine. TF1 | Reportage H. Alibert, J. Clouzeau, M. Ramauge