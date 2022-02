Pouvoir d'achat : la chasse aux coupons de réduction

Pour faire ses courses, Karine Triquenaux ne sort jamais sans sa pochette. Et en cas d'oubli, elle fait demi-tour pour aller la chercher. Et pour cause, à l'intérieur se trouve son trésor, des centaines de coupons de réduction. Depuis deux ans, cette infirmière est devenue complètement accro. Elle traque les bons plans dans les catalogues, sur les réseaux sociaux et sur des applications spécialisées. Et dans ses placards, elle accumule un stock impressionnant. Mais ne vous y trompez pas. Chasser les bonnes affaires demande tout de même un certain investissement. En début de semaine, cela lui prend environ une heure à éplucher les catalogues. Au bout, elle dit diminuer son budget course de 50 à 70% par mois. Des astuces pour économiser, cette chasseuse de réduction les partage avec sa communauté en publiant régulièrement des vidéos. Comme Karine Triquenaux, un Français sur deux utilise des coupons de réduction. Les enseignes ont toujours capitalisé sur les promotions, mais avec le regain de l'inflation, la concurrence est féroce pour fidéliser les clients. Catalogues papiers ou numériques, ils sont incontournables. Selon une étude, ils permettent d'économiser 140 euros par an. T F1 | Reportage A. Barth, J. Duong, S. Fortin.