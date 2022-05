Pouvoir d'achat : l'avance sur salaire pour mieux gérer son budget ?

Jean-Michel est en CDI dans une entreprise automobile. Il reçoit son salaire tous les dix du mois. Alors, pour payer ses factures, il demande régulièrement un acompte à son employeur. De 200 à 500 euros en moyenne. Les avances sur salaire sont une solution pour éviter les retards de paiement et les découverts. Certains n'en font la demande que pour les coups durs ou pour partir en vacances, comme cette aide-soignante payée au Smic. L'acompte sur salaire est un droit. Ce patron d'une entreprise de BTP répond régulièrement aux demandes de ses employés. Elles doivent être effectuées à partir du quinze du mois. Une grande chaîne de restauration et d'hôtellerie du Mont-Saint-Michel veut faciliter et accélérer la procédure. À partir du mois de juin, tous les salariés pourront se verser eux-mêmes une partie de leurs salaires via une application. Jusqu'à présent, seulement 5% du personnel l'entreprise demandent des avances sur salaire. Certains en ont besoin, mais renoncent par gêne ou par honte. Désormais, ils pourront le faire en toute discrétion. Les acomptes sur salaire sont une alternative aux crédits à la consommation. Un Français sur trois aimerait être payé plus fréquemment dans le mois. T F1 | Reportage A. Lebranchu, A. Santos