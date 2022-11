Pouvoir d'achat : le Black Friday est-il toujours une bonne affaire ?

Des prix en baisse, cela n'arrive pas tous les jours ces temps-ci. Déjà moins 50, voire moins 70% en cette veille de Black Friday, en pleine période d'inflation, comptez-vous en profiter ? "C'est l'occasion de profiter de bonnes affaires", lance une dame. Mais, les affaires sont-elles si bonnes que ça ? La question se pose dans les magasins d'électroménagers et de produits électroniques. Car en l'espace d'un an, les coûts des matières premières et des transports ont fait augmenter les prix : +11% pour les téléphones et +12% pour les appareils photos et les aspirateurs. Pour proposer malgré tout des rabais intéressants, une enseigne a une astuce. Il s'agit de brader des produits anciens qui n'ont pas subi l'inflation ces derniers mois, comme ce téléphone pliable. "C'est un produit qui était à 1 059 qu'on sort à 599 euros. Là, on y arrive car c'est un produit de l'année dernière sur lequel on a mis d'énormes volumes", confirme Julien Peyrafitte, directeur commercial du groupe Fnac Darty. Il existe aussi des appareils plus récents à des prix attractifs, mais ils sont plus rares, à l'image d'un ordinateur vendu 30% moins cher. Toutes les promotions sont-elles vraiment à la hauteur ? Pour le savoir, nous nous sommes rendus chez un spécialiste. Il scrute les prix à la loupe tous les jours. Et cette année, il n'y a pas que de bonnes affaires. Par exemple, un thermostat connecté est vendu autour de 180 euros. "Lors de l'édition du Black Friday 2021, il était autour de 160 euros. Donc, 20 euros de moins, ce n'est clairement pas une bonne affaire", souligne Romain Gavache, directeur France chez Ledénicheur. Alors, comment ne pas se faire avoir ? Prenons cette machine à café. L'an dernier, lors du Black Friday, son prix est passé de 80 à 70 euros. Mais cette année, avec l'inflation, son prix de départ a grimpé jusqu'à 90 euros. Alors, quelle sera la réduction pour le Black Friday ? Elle sera dévoilée ce vendredi 25 novembre 2022. Si elle est inférieure à 20 euros, mieux vaut passer son tour. TF1 | Reportage V. Dépret et J.F. Drouillet