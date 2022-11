Pouvoir d'achat : le bon plan de location de vêtements

Trois fois par mois pour Charlotte, c'est un peu Noël avant l'heure. Ces vêtements, elle ne les a pas achetés mais loués. Pour 50 euros par mois, sans engagement, elle a droit à cinq articles, dont deux accessoires, et peut les changer quand elle le souhaite. En cas de coup de cœur, elle peut aussi acheter l'article à un prix cassé, jusqu'à 80% de moins que le prix du neuf. Et ceux dont elle s'est lassée, elle n'a qu’à les renvoyer dans un entrepôt. "On reçoit à peu près 5 000, 6 000 vêtements par jour qu'on va ouvrir chacun, un à un, contrôler la qualité", explique Ralph Mansour, cofondateur du Closet. Le concept est simple. L'entreprise achète des vêtements neufs à des grandes marques pour les louer. C'est une sorte d'immense dressing collectif, partagé par des milliers d'abonnés. Plus un vêtement est loué, plus il rapporte d'argent. Selon son fondateur, c'est même plus rentable que de le vendre. Sur Internet, de plus en plus d'entreprises proposent ce type d'abonnement et il y en a pour toute la famille : homme, femme et enfant. Il est même possible de louer des sous-vêtements. Le concept marche si bien que le leader français de la mode à petits prix propose désormais son propre service de location. Il s'agit d'une première pour une grande enseigne. Retrouvez plus de détails dans la vidéo en en-tête de cet article. TF1 | Reportage P. Corrieu, O. Stammbach et Q. Trigodet