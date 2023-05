Pouvoir d'achat : le bon plan des abonnements

Contrairement aux apparences, Clémence ne vient pas chercher son courrier. Sa lessive est livrée automatiquement tous les trois mois. Quarante-deux capsules pour moins de 20 euros, environ 20% moins cher qu'en supermarché. Le secret de ces avantages est un système d'abonnement à la marque de lessive Spring, disponible en ligne. Dans ses locaux parisiens, journée d'échange avec des clients pour développer la prochaine senteur. Dès son lancement, il y a trois ans, la jeune marque a misé sur l'abonnement pour distribuer ses produits. Une boîte en carton de 2.5 centimètres d'épaisseur contient l'équivalent d'un gros bidon de lessive. Le système est un succès, l'entreprise propose désormais une vingtaine de références en livraison programmée. Aujourd'hui dans votre boîte aux lettres, brosses à dents, rasoirs, couches pour bébé ou croquettes pour animaux, de plus en plus de marques digitales vous livrent ces produits automatiquement. C'est une stratégie commerciale qui inspire la grande distribution. Des produits d'entretien ou d'épicerie sont livrés aux clients à fréquence régulière. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage É. Payró, M. Simon, A. Silberman